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Пешеход погиб в ДТП в Бешенковичском районе

В Бешенковичском районе в ДТП погиб пешеход, передает БЕЛТА.

ДТП произошло 14 февраля около 19:00. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

Наезд произошел на автодороге Бешенковичи - Ула вблизи деревни Дрозды. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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