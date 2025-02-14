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Пешеход погиб в ДТП в Бешенковичском районе
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В Бешенковичском районе в ДТП погиб пешеход, передает БЕЛТА.
ДТП произошло 14 февраля около 19:00. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части.
Наезд произошел на автодороге Бешенковичи - Ула вблизи деревни Дрозды. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.