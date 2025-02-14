Пешеход погиб в ДТП в Бешенковичском районе

В Бешенковичском районе в ДТП погиб пешеход, передает БЕЛТА .

ДТП произошло 14 февраля около 19:00. Водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который находился на проезжей части.