Пиво, виски и кофе: в Щучине задержан серийный похититель товаров из магазинов

Житель Гродно специально приехал в райцентр для совершения краж. Мужчина успел обойти три торговые точки, откуда вынес пиво, 6 бутылок виски, 18 пачек кофе и средства гигиены. Похищенное он планировал перепродать. Недостачу на общую сумму 880 рублей работники магазинов обнаружили во время инвентаризации, после чего обратились в милицию. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Самого подозреваемого задержали в Гродно за мелкое хищение.