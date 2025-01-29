Почему самолет Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани

Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Дубая в Москву подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Борт совершил посадку в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

"Самолет, выполнявший рейс DP 992 по маршруту Дубай - Москва, совершил посадку на запасном аэродроме Астрахань по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в авиационных службах ТАСС сообщили, что причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. По предварительной информации, пожара не произошло.

В пресс-службе аэропорта Астрахани ТАСС добавили, что рейс "Победы" совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19:16 (18:16 мск) по техническим причинам. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании.