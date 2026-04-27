Почти 30 автомобилей столкнулись на гонке NASCAR в США
Автор:Редакция news.by
Почти 30 автомобилей стали участниками аварии в ходе гонки серии NASCAR Cup в США. Инцидент произошел на 115-м круге.
В конце прямой лидер заезда получил сильный удар в заднюю часть, машину развернуло к защитному барьеру - три машины в ряд слились воедино, создав дымовую завесу.
Авария быстро приобрела цепной характер, повреждения получили 26 из 40 машин. Пострадавших среди пилотов, к счастью, нет.
После расчистки трассы гонка продолжилась. Победу одержал Карсон Хосевар из команды "Spire Motosports".