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Почти 650 человек отравились шаурмой в Турции
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Почти 650 человек отравились шаурмой в Турцииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке. В итоге, по информации властей, 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует.
В связи с инцидентом задержали двоих человек. Полиция опечатала лавку, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.