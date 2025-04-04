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Почти 650 человек отравились шаурмой в Турции

Почти 650 человек отравились шаурмой в Турции

Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке. В итоге, по информации властей, 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует.

В связи с инцидентом задержали двоих человек. Полиция опечатала лавку, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.

Турция