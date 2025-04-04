Почти 650 человек отравились шаурмой в Турции

Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке. В итоге, по информации властей, 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует.