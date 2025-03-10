Под колесами поезда погиб школьник, машина съехала в кювет, пожар в общежитии - обзор ЧП

Сморгонь

В Сморгони под колесами поезда погиб 14-летний школьник. ЧП произошло накануне вечером. Известно, что подросток находился на путях, в тот момент, когда ехал состав. Мальчик на звуковые и световые сигналы поезда не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист, трагедии избежать не удалось. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пружаны

В Пружанах на пожаре погибла пенсионерка. 67-летняя женщина не успела покинуть горящий дом. По прибытии на место ЧП, спасатели нашли ее тело в сгоревшем жилище. С учетом, что сильно обгорела кухня, и в частности – газовая плита, не исключено, что очаг возгорания находился именно там.

Гомель

Пожар накануне произошел в общежитии Гомельского училища олимпийского резерва. В результате возгорания были эвакуированы 85 человек. Никто не пострадал. Очаг находился на первом этаже четырехэтажного здания. В одной из комнат сгорело имущество, постельные принадлежности. Причина инцидента устанавливается.

Щучинский р-н