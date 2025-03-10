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Под колесами поезда погиб школьник, машина съехала в кювет, пожар в общежитии - обзор ЧП
Сморгонь
В Сморгони под колесами поезда погиб 14-летний школьник. ЧП произошло накануне вечером. Известно, что подросток находился на путях, в тот момент, когда ехал состав. Мальчик на звуковые и световые сигналы поезда не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист, трагедии избежать не удалось. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Пружаны
В Пружанах на пожаре погибла пенсионерка. 67-летняя женщина не успела покинуть горящий дом. По прибытии на место ЧП, спасатели нашли ее тело в сгоревшем жилище. С учетом, что сильно обгорела кухня, и в частности – газовая плита, не исключено, что очаг возгорания находился именно там.
Гомель
Пожар накануне произошел в общежитии Гомельского училища олимпийского резерва. В результате возгорания были эвакуированы 85 человек. Никто не пострадал. Очаг находился на первом этаже четырехэтажного здания. В одной из комнат сгорело имущество, постельные принадлежности. Причина инцидента устанавливается.
Щучинский р-н
В Щучинском районе помощь спасателей понадобилась водителю. Его машина съехала в кювет. Сам мужчина не смог выбраться из салона, так как оказался зажат в машине. При помощи специального инструмента сотрудники МЧС достали пострадавшего и передали его бригаде медиков. В тяжелом состоянии его госпитализировали.