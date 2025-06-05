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Подросток без спроса взял машину отца и попал в ДТП в Слуцком районе
Страшное ДТП произошло в Слуцком районе. В ночь на 5 июня на автодороге Минск - Микашевичи погиб 17-летний подросток.
Как сообщили в ГАИ, несовершеннолетний водитель "опеля", по предварительной информации, отвлекся от движения, из-за чего не справился с управлением и въехал в металлическое разделительное ограждение. Парень погиб на месте происшествия. Известно, что водительского удостоверения у него не было, а машину он взял у отца без спроса.
Также вечером 4 июня в ДТП в Глусском районе погиб 29-летний мотоциклист. Его байк "Сузуки" столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Молодой человек скончался на месте аварии.