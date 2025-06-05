Подросток без спроса взял машину отца и попал в ДТП в Слуцком районе

Как сообщили в ГАИ, несовершеннолетний водитель "опеля", по предварительной информации, отвлекся от движения, из-за чего не справился с управлением и въехал в металлическое разделительное ограждение. Парень погиб на месте происшествия. Известно, что водительского удостоверения у него не было, а машину он взял у отца без спроса.