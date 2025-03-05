Подросток на велосипеде сбил 8-летнюю девочку в Бобруйске, по суду его родители выплатят компенсацию

Подросток на велосипеде сбил 8-летнюю девочку в Бобруйске. По решению суда его родители выплатят 15 тыс. белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова. Об этом пишет БЕЛТА.

В августе 2024 года бобруйчане вместе с дочерью и сыном возвращались домой из магазина. В какой-то момент женщина остановилась, чтобы развернуть конфету для сына, дочь также остановилась рядом с матерью. В это время позади по направлению к ним на велосипеде двигался 14-летний подросток. Увидев его, девочка от неожиданности шагнула в сторону, и в этот момент произошло столкновение. В результате наезда велосипедист причинил ей тяжкие телесные повреждения.

До настоящего времени у девочки нарушены двигательные функции, она передвигается при помощи инвалидного кресла. Ей необходим долгий реабилитационный период, при этом полного восстановления подвижности медицинские работники не гарантируют. Постоянное ношение металлической конструкции, при помощи которой зафиксированы отломки кости, острая боль, нарушение подвижности, длительное лечение и последующая реабилитация вызвали у потерпевшей состояние тревоги и страха.

После соответствующей проверки по данному факту постановлением УВД Бобруйского горисполкома отказано в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.321 Уголовного кодекса в отношении подростка, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем родители девочки просили взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Законные представители несовершеннолетнего ответчика иск не признали.

Заслушав стороны и исследовав материалы дела, суд нашел иск подлежащим удовлетворению (согласно статьям Гражданского кодекса). Решением суда Бобруйского района и Бобруйска постановлено взыскать с несовершеннолетнего в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. белорусских рублей. В случае отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для возмещения, до достижения им совершеннолетия, взыскать указанную сумму с его законных представителей в равных долях по 7,5 тыс. белорусских рублей с каждого.