Поезд столкнулся с фурой в Борисове - большегруз из-за поломки не смог вовремя пересечь ж/д пути

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Грузовой поезд столкнулся с фурой на железнодорожном переезде в Борисове, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 28 января, около 15:50 на переезде на улице Зеленый городок. 33-летний местный житель на большегрузе DAF с полуприцепом двигался на разрешающий сигнал семафора.
"При пересечении железнодорожного переезда из-за возникновения технической неисправности транспортного средства большегруз остановился", - сказали в управлении.
В УВД уточнили, что в результате двигавшийся по путям грузовой поезд столкнулся со стоящей на переезде фурой.
В аварии никто не пострадал, а транспортное средство получило механические повреждения. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по факту проводится проверка.
По данным Белорусской железной дороги, из-за произошедшего некоторые пассажирские поезда на участке Орша - Минск отклонились от графика движения ориентировочно от 30 до 50 минут.