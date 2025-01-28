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Поезд столкнулся с фурой в Борисове - большегруз из-за поломки не смог вовремя пересечь ж/д пути

Поезд столкнулся с фурой в Борисове - большегруз из-за поломки не смог вовремя пересечь ж/д пути

Грузовой поезд столкнулся с фурой на железнодорожном переезде в Борисове, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 28 января, около 15:50 на переезде на улице Зеленый городок.  33-летний местный житель на большегрузе DAF с полуприцепом двигался на разрешающий сигнал семафора.

"При пересечении железнодорожного переезда из-за возникновения технической неисправности транспортного средства большегруз остановился", - сказали в управлении.

В УВД уточнили, что в результате двигавшийся по путям грузовой поезд столкнулся со стоящей на переезде фурой.

В аварии никто не пострадал, а транспортное средство получило механические повреждения. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по факту проводится проверка.

По данным Белорусской железной дороги, из-за произошедшего некоторые пассажирские поезда на участке Орша - Минск отклонились от графика движения ориентировочно от 30 до 50 минут.

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