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Поезд врезался в застрявший грузовик на железнодорожном переезде

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Большегруз остановился на путях из-за технической неисправности. Водитель грузовика не пострадал, ему удалось вовремя скрыться и позвонить в службу спасения, чтобы предупредить об инциденте и том, что их помощь может понадобиться машинисту. 

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