Похождения учащегося колледжа в Минске попали на камеру наблюдения и потянули на уголовное дело

Дергал за ручки машин и забирал из открытых авто оставленные вещи. В Минске за кражи задержан 17-летний учащийся колледжа.

Его похождения попали на камеру наблюдения. Криминальными трофеями парня стали чужие документы, фонарик. К сожалению воришки, ничего ценного ему не попалось. А вот на уголовное дело по статье "кража" это потянуло. Имущество возвращено владельцам.