Покупка икры и новогодней ели через соцсети обернулась обманом: четверо минчан стали жертвами мошенников: ущерб не менее 13 тысяч рублей. Схема стандартная - предлагают товар по выгодной цене, предоплата 100%.

А минчанин в соцсети нашел объявление о продаже икры по цене ниже рыночной и согласился внести за нее тоже 100 % предоплаты. В результате потерпевший заплатил за оптовую партию товара более 12 тысяч рублей, после чего продавец заблокировал его аккаунт и удалил переписку.