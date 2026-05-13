Посетитель устроил погром в строительном супермаркете
Автор:Редакция news.by
В Новополоцке персонал вызвал милицию на неадекватного посетителя. Мужчина бегал в торговом зале, прыгал на образцах и крушил стеллажи с товарами. К моменту приезда группы задержания посетители и сотрудники магазина скрутили разъяренного 38-летнего клиента.
Дебошира передали бригаде скорой, которая в сопровождении милиции доставила его в больницу. Позже оказалось, что по дороге в магазин неработающий местный житель повредил еще несколько автомобилей. О его состоянии не сообщается. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Фото для иллюстрации