Посетитель устроил погром в строительном супермаркете

В Новополоцке персонал вызвал милицию на неадекватного посетителя. Мужчина бегал в торговом зале, прыгал на образцах и крушил стеллажи с товарами. К моменту приезда группы задержания посетители и сотрудники магазина скрутили разъяренного 38-летнего клиента.

Дебошира передали бригаде скорой, которая в сопровождении милиции доставила его в больницу. Позже оказалось, что по дороге в магазин неработающий местный житель повредил еще несколько автомобилей. О его состоянии не сообщается. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.