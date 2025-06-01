После трагедии с пассажирским поездом в Брянской области объявлен 3-дневный траур

Фото МЧС Росиии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537bb149-11fa-409b-a07d-789a6a470653/conversions/ca548838-7b2d-4937-ad53-0f7073adde5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537bb149-11fa-409b-a07d-789a6a470653/conversions/ca548838-7b2d-4937-ad53-0f7073adde5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537bb149-11fa-409b-a07d-789a6a470653/conversions/ca548838-7b2d-4937-ad53-0f7073adde5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/537bb149-11fa-409b-a07d-789a6a470653/conversions/ca548838-7b2d-4937-ad53-0f7073adde5d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото МЧС Росиии

Власти Брянской области объявили трехдневный траур после обрушения моста и гибели пассажиров поезда, который сошел с рельсов в результате происшествия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление губернатора региона Александра Богомаза.

"В связи с трагедией в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура", - сообщил он.

Число пострадавших при аварии в Брянской области выросло до 71

Глава региона отметил, что все культурно-массовые развлекательные мероприятия, трансляции развлекательных передач на телевидении и радио отменяются. Также на территории всей области будут приспущены государственные флаги. Местные власти обязуются оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибшим.

Александр Богомаз также рассказал, что завалы на месте трагедии начнут разбирать в ближайшее время. Разрушенный мост, по его словам, восстановлению не подлежит. Остатки конструкции разберут и затем планируют возвести на это месте новый. "Будут строиться новый мост протяженностью 42 м и опоры 12-метровой ширины", - сказал журналистам губернатор.