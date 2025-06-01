3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
После трагедии с пассажирским поездом в Брянской области объявлен 3-дневный траур
Власти Брянской области объявили трехдневный траур после обрушения моста и гибели пассажиров поезда, который сошел с рельсов в результате происшествия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление губернатора региона Александра Богомаза.
"В связи с трагедией в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура", - сообщил он.
Число пострадавших при аварии в Брянской области выросло до 71
Глава региона отметил, что все культурно-массовые развлекательные мероприятия, трансляции развлекательных передач на телевидении и радио отменяются. Также на территории всей области будут приспущены государственные флаги. Местные власти обязуются оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибшим.
Александр Богомаз также рассказал, что завалы на месте трагедии начнут разбирать в ближайшее время. Разрушенный мост, по его словам, восстановлению не подлежит. Остатки конструкции разберут и затем планируют возвести на это месте новый. "Будут строиться новый мост протяженностью 42 м и опоры 12-метровой ширины", - сказал журналистам губернатор.
Этой ночью пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомобильного моста, который был подорван. В результате трагедии погибли семь человек и более 70 пострадали, включая трех детей.