Последствия землетрясений - количество жертв в Мьянме уже превысило 4,5 тыс. человек

Число жертв после разрушительного землетрясения в Мьянме продолжает расти. С каждым часом шанс найти под завалами выживших становится все меньше.

По последним данным, жертвами стихии стали более 2,7 тыс. человек, свыше 4,5 тыс. пострадали. Около 400 жителей пропали без вести. При этом Мьянму продолжают сотрясать повторные толчки. 1 апреля зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов.