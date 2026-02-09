Повар оршанской больницы выносила из пищеблока продукты питания и грузила в машину супруга

Оршанские милиционеры задержали повара местной больницы. Женщина выносила из пищеблока продукты питания и грузила в машину безработного супруга. Дождавшись полной загрузки, сотрудники охраны остановили автомобиль на выезде с территории больницы. В ходе разбирательств оказалось, что "продуктовая схема" работала и ранее - по месту жительства супружеской пары изъяты десятки пачек сливочного масла, а также другие продукты. К слову, повар ранее была уже судима, сейчас правоохранители проводят проверку - не исключено, что вскроются и другие факты хищения продуктов.