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Пожар уничтожил 100 т сена в Мядельском районе
Автор:Редакция news.by
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Огонь уничтожил 100 т сена в Мядельском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Информация о пожаре в сенохранилище по ул. Первомайской в агрогородке Нарочь поступила спасателям 27 июля около 3:00. Огнем уничтожены 100 т сена в рулонах, шиферные стены и кровля по деревянной обрешетке на площади 1,7 тыс. кв.м. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.