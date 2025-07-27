Пожар уничтожил 100 т сена в Мядельском районе

Огонь уничтожил 100 т сена в Мядельском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Информация о пожаре в сенохранилище по ул. Первомайской в агрогородке Нарочь поступила спасателям 27 июля около 3:00. Огнем уничтожены 100 т сена в рулонах, шиферные стены и кровля по деревянной обрешетке на площади 1,7 тыс. кв.м. Пострадавших нет.