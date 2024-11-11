Пожар в Минском радиотехническом колледже - узнали, что там случилось

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о задымлении в Минском радиотехническом колледже. Подразделения спасателей выезжали на место происшествия.

В 12.44 в телеграм-канале МЧС появилось сообщение, что возгорание ликвидировано.

"Обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительно, горела электропроводка потолочного светильника", - пояснили в ведомстве.