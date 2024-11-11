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Пожар в Минском радиотехническом колледже - узнали, что там случилось
Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о задымлении в Минском радиотехническом колледже. Подразделения спасателей выезжали на место происшествия.
В 12.44 в телеграм-канале МЧС появилось сообщение, что возгорание ликвидировано.
"Обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительно, горела электропроводка потолочного светильника", - пояснили в ведомстве.
Из здания были эвакуированы 910 человек, включая 780 учащихся. Никто не пострадал.
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