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Пожар в Минском радиотехническом колледже - узнали, что там случилось

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о задымлении в Минском радиотехническом колледже. Подразделения спасателей выезжали на место происшествия.

В 12.44 в телеграм-канале МЧС появилось сообщение, что возгорание ликвидировано.

"Обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительно, горела электропроводка потолочного светильника", - пояснили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 910 человек, включая 780 учащихся. Никто не пострадал.

МинскпожарМинский радиотехнический колледжМЧС

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