Пожар в нацпарке на востоке Польши уничтожил 450 га леса и приближается к населенным пунктам

Не утихает лесной пожар в Бебжанском национальном парке в 40 км от границы с Беларусью. Причина - незаконный пал прошлогодней травы.

Огонь уничтожил уже 450 га леса и приближается к населенным пунктам. Пожарным удалось немного замедлить наступление пламени, но о взятии под контроль говорить слишком рано.