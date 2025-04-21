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Пожар в нацпарке на востоке Польши уничтожил 450 га леса и приближается к населенным пунктам
Не утихает лесной пожар в Бебжанском национальном парке в 40 км от границы с Беларусью. Причина - незаконный пал прошлогодней травы.
Огонь уничтожил уже 450 га леса и приближается к населенным пунктам. Пожарным удалось немного замедлить наступление пламени, но о взятии под контроль говорить слишком рано.
В тушении задействованы почти полтысячи человек, но профессиональных пожарных среди них только 80. Остальные - военные, полицейские и лесная охрана. В Польше критическая нехватка спасателей.