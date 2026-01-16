Пожар в жилом доме в Клецке. Эвакуировано 74 человека, из них 9 детей. К счастью, никто не пострадал. Накануне вечером спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде по улице Победы.



По прибытии подразделений МЧС выяснили, что происходит тление оплетки силового кабеля и мусора, расположенных в подвале дома. Пожар оперативно ликвидирован. Причина случившегося устанавливается.