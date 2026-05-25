Пожилая минчанка передала курьеру телефонных мошенников 62 тыс. рублей

Очередной жертвой обмана стала 71-летняя пенсионерка, которой позвонили якобы сотрудники социальной службы и сообщили об увеличении ей пенсии в связи с перерасчетом трудового стажа. Женщина назвала им код из СМС.

"По видеосвязи позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что от имени пенсионерки производятся незаконные финансовые операции. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска с последующим изъятием наличных, звонивший порекомендовал передать курьеру Национального банка все сбережения. Минчанка испугалась и отдала приехавшему к ней неизвестному мужчине 62 тыс. рублей, будучи уверенной, что он является работником финансового учреждения".