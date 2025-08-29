3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Правоохранители Беларуси и Израиля раскрыли преступную сеть торговцев людьми
Раскрыть сеть продавцов живого товара удалось благодаря взаимодействию белорусских правоохранителей с коллегами из Израиля. Милиционеры активно противодействуют вывозу белорусок за границу в качестве живого товара.
В этой сфере в том числе работают в связке с правоохранителями других стран. Так, в августе успешно была завершена уже третья совместная операция МВД Беларуси и полиции Израиля. Была пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались организацией сексуальной эксплуатации на территории Израиля как девушек из Беларуси, так и из других постсоветских государств.
Речь идет почти о двух десятках пострадавших. Действия участников криминальной структуры квалифицированы по статьям Уголовного закона Израиля "Торговля людьми", "Склонение к занятию проституцией". Окружным судом Тель-Авива в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела.