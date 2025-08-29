Правоохранители Беларуси и Израиля раскрыли преступную сеть торговцев людьми

В этой сфере в том числе работают в связке с правоохранителями других стран. Так, в августе успешно была завершена уже третья совместная операция МВД Беларуси и полиции Израиля. Была пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались организацией сексуальной эксплуатации на территории Израиля как девушек из Беларуси, так и из других постсоветских государств.