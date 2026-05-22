При атаке ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР пострадали 35 человек

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в городе Старобельске Луганской области. В момент атаки в здании находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет: власти региона сообщают о 35 раненых.

В настоящий момент на месте работают спасатели. До 18 человек могут находиться под завалами, троих удалось извлечь.

Минувшей ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 217 дронов ВСУ.

