3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
При атаке ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР пострадали 35 человек
Автор:Редакция news.by
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в городе Старобельске Луганской области. В момент атаки в здании находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет: власти региона сообщают о 35 раненых.
В настоящий момент на месте работают спасатели. До 18 человек могут находиться под завалами, троих удалось извлечь.
Минувшей ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 217 дронов ВСУ.