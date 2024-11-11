При крушении бизнес-джета на пляже в Бразилии погиб пилот, есть раненые

Скриншот видео РИА Новости

Небольшой бизнес-джет загорелся вскоре после того как выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на пляж в бразильском штате Сан-Паулу, его пилот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание G1.

На опубликованных кадрах видео можно проследить, как самолет на большой скорости выезжает за пределы ВПП в аэропорту города Убатуба и останавливается на пляже в зоне прибоя, уже объятый пламенем. На борту самолета кроме пилота находились четверо пассажиров, пишет БЕЛТА.

"Пилот погиб, пара и двое детей были извлечены из самолета живыми и доставлены в больницу", - сообщает издание.

Представитель управляющей компании аэропорта сообщил также о двух людях, пострадавших на берегу. Он также заявил о плохих погодных условиях и скользкой взлетно-посадочной полосе, что предположительно могло послужить причиной крушения.