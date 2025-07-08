При пожаре в офисе Telecom Egypt в Каире погибли 4 человека

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По меньшей мере четыре сотрудника египетской компании погибли из-за пожара в главном офисе телекоммуникационной компании Telecom Egypt в центре Каира. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на египетский портал Al-Youm as-Sabia.

По данным источника, во время пожара сотрудники находились на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что пострадал 21 человек, информации об увеличении числа пострадавших пока нет.

Сообщается, что пожар вспыхнул на одном из этажей здания Central Ramsis, где находится офис Telecom Egypt, и продолжался более 24 часов. Это привело к сбоям в работе многих служб и операторов мобильной связи.

Пожарные машины немедленно прибыли на место происшествия и взяли ситуацию под контроль. Отмечается, что пожарные службы смогли потушить пожар после того, как он вспыхнул в третий раз. Как сообщается, электричество было отключено во всем здании во время пожаротушения, чтобы обеспечить безопасность рабочих и не допустить дальнейшего распространения пожара.