При взрыве на фабрике по производству петард в Индии погибли 5 человек

Фото RTI news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e8f7061-3741-41e1-b922-7607ed778e38/conversions/286e4abf-8150-4df7-ae75-332a82cd4978-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e8f7061-3741-41e1-b922-7607ed778e38/conversions/286e4abf-8150-4df7-ae75-332a82cd4978-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e8f7061-3741-41e1-b922-7607ed778e38/conversions/286e4abf-8150-4df7-ae75-332a82cd4978-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e8f7061-3741-41e1-b922-7607ed778e38/conversions/286e4abf-8150-4df7-ae75-332a82cd4978-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото RTI

По меньшей мере 5 человек погибли, еще 34 получили тяжелые ранения в результате взрыва на фабрике по производству петард в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Indian Express.

В материале издания говорится, что в результате сильного взрыва обрушилось двухэтажное производственное здание.

"На данный момент мы извлекли из-под обломков пять тел, спасательные работы все еще продолжаются, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей", - заявил представитель полиции. Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние стабильно.