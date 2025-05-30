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При взрыве на фабрике по производству петард в Индии погибли 5 человек
По меньшей мере 5 человек погибли, еще 34 получили тяжелые ранения в результате взрыва на фабрике по производству петард в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Indian Express.
В материале издания говорится, что в результате сильного взрыва обрушилось двухэтажное производственное здание.
"На данный момент мы извлекли из-под обломков пять тел, спасательные работы все еще продолжаются, чтобы убедиться, что под завалами не осталось людей", - заявил представитель полиции. Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние стабильно.
Причины произошедшего выясняются, начато расследование.