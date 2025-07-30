При землетрясении на востоке Гватемалы погибла женщина

В результате серии землетрясений на востоке Гватемалы погиб человек, повреждены многие здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Гватемала Комапа Сесара Васкеса.

Эпицентр серии из пяти мощных подземных толчков находился в районе муниципалитета Сапотитлан. По данным Института сейсмологии Insivumeh, самым мощным был толчок магнитудой 5,8, зарегистрированный на глубине 5 км.

По словам градоначальника, погибла жительница общины Сан-Мигель. "Во время одного из подземных толчков на нее обрушилась глинобитная стена", - конкретизировал обстоятельства он, отметив, что в регионе наблюдаются значительные разрушения: многие сельские дома, построенные из смеси глины, песка и соломы, рухнули.

Профильные службы приступили к оценке ущерба. Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий Conred ввела в стране оранжевый уровень тревоги.