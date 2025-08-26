Прыжки через костер закончились для минчанина госпитализацией. В 11:35 25 августа из учреждения здравоохранения спасателям поступило сообщение о получении парнем ожогов в поселке Глуша Бобруйского района.

По данным МЧС, на минувших выходных 17-летний парень приехал в гости к бабушке в поселок Глуша и пошел с друзьями на озеро. Ребята разожгли костер и стали прыгать через него. Герой истории упал и получил ожоги.