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Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ бегом

Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ бегом. "Опель", который  ночью двигался по Гомелю, останавливал спецборт дорожной милиции.  

Очевидно, что инспекторы догнали и задержали водителя, им оказался 41-летний местный житель. Медосвидетельствование показало около 1,7 промилле.

На мужчину составлено два административных материала, пока он находится в изоляторе временного содержания, транспортное средство - на охраняемой стоянке.

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