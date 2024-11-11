Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ бегом. "Опель", который ночью двигался по Гомелю, останавливал спецборт дорожной милиции.

Очевидно, что инспекторы догнали и задержали водителя, им оказался 41-летний местный житель. Медосвидетельствование показало около 1,7 промилле.