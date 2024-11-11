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Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ бегом
Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ бегом. "Опель", который ночью двигался по Гомелю, останавливал спецборт дорожной милиции.
Очевидно, что инспекторы догнали и задержали водителя, им оказался 41-летний местный житель. Медосвидетельствование показало около 1,7 промилле.
На мужчину составлено два административных материала, пока он находится в изоляторе временного содержания, транспортное средство - на охраняемой стоянке.
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