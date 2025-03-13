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Работали на заправочных станциях под видом проверки. Бойцы ГУБОП задержали банду вымогателей
Троих вымогателей задержали сотрудники ГУБОП - жители Минска организовали нетривиальный бизнес с элементами агрессивного маркетинга.
Речь об ущербе в более чем миллион рублей. Так, под видом проверки учредитель, директор и менеджер частной фирмы, заходили в торговые залы заправочных станций. Во время таких незаконных мониторингов они находили нарушения и начинался спектакль.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
"При обнаружении нарушений шантажировали продавцов подачей жалоб и вынуждали купить у них обучающие семинары на тему правил розничной торговли. Таким способом за несколько лет злоумышленники незаконно завладели денежными средствами работников АЗС на общую сумму свыше миллиона рублей".
Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное в особо крупном размере. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.