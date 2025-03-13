Работали на заправочных станциях под видом проверки. Бойцы ГУБОП задержали банду вымогателей

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Троих вымогателей задержали сотрудники ГУБОП - жители Минска организовали нетривиальный бизнес с элементами агрессивного маркетинга.





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Речь об ущербе в более чем миллион рублей. Так, под видом проверки учредитель, директор и менеджер частной фирмы, заходили в торговые залы заправочных станций. Во время таких незаконных мониторингов они находили нарушения и начинался спектакль.

Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

"При обнаружении нарушений шантажировали продавцов подачей жалоб и вынуждали купить у них обучающие семинары на тему правил розничной торговли. Таким способом за несколько лет злоумышленники незаконно завладели денежными средствами работников АЗС на общую сумму свыше миллиона рублей".