Работница банка в Гродно присвоила более 43 тыс. рублей

Из материалов дела известно, что 26-летняя обвиняемая работала в должности специалиста по оказанию розничных банковских услуг в одном из финансовых учреждений в Гродно. В числе обязанностей девушки были валютно-обменные операции, погашение кредитов клиентами банка. По данным следствия, специалист банка при проведении валютно-обменных операций принимала у клиентов наличные деньги, после чего передавала им необходимую сумму, но сразу ее по кассе не проводила.

"После чего образованные неучтенные средства, которые не были отражены в банковской системе, она проводила по уже другому курсу, действующему на момент продажи. Так как курс валют в течение дня неоднократно мог меняться, у девушки образовывались излишки, которые в последующем она переводила на свой банковский счет. Следствием установлено, что за период времени с апреля 23 по октябрь 2024 года общая сумма, которой завладела 26-летняя жительница Гродно, составила более 43 тысяч рублей. В результате предпринятых следователем мер ущерб по уголовному делу возмещен в полном объеме. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета 26-летней жительнице областного центра предъявлено обвинение по части 4 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь: "Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере".