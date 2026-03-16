Разговор за рулем: камеры в Минске зафиксировали использование водителями телефона во время движения

Камеры зафиксировали ряд нарушений водителями правил пользования мобильной связью за рулем. Личности нарушителей установлены, все привлечены к административной ответственности. Также выявлен факт управления автомобилем без права на это. 57-летний минчанин, ранее лишенный водительского удостоверения за пьяную езду, снова сел за руль - на этот раз автомобиля Changan. Нарушение зафиксировали камеры на улице Орловской. Мужчину оштрафовали на 5 базовых величин.

"Столичная Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а равно передача управления таким лицом запрещено действующим законодательством. За нарушением данного требования предусмотрена административная ответственность, которая в случае неоднократного его совершения может перейти в уголовную. Также напоминаем, что во время управления транспортным средством запрещено пользоваться устройствами связи, если для этого необходимо держать их в руке, либо воздействовать на них рукой".