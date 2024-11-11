Размещение "Орешника" непосредственно влияет на обеспечение безопасности Беларуси - Маркевич

Размещение "Орешника" непосредственно влияет на обеспечение безопасности Республики Беларусь, поскольку вносит стабилизирующий момент в то, чтобы в Беларуси продолжался мир, чтобы люди жили и творили под мирным небом. Таким мнением в программе "Панорама" поделился завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

"Мы видим, какая милитаризация проходит вокруг Республики Беларусь: и в Польше, и в Прибалтике, и вообще в целом в Европе, какие очаги нестабильности непосредственно у белорусских границ, - сказал эксперт. - И мы видим, что есть возможность реализации со стороны коллективного Запада той разрушительной политики, которую мы видели в Ираке, в Ливии, в других государствах. То же самое теперь происходит в Сирии. Это явные шаги на дестабилизацию обстановки".

Поэтому, по словам Маркевича, решение по размещению комплекса "Орешник" в Беларуси и принятие нормативных документов по обеспечению безопасности Союзного государства в рамках единой оборонной политики с Российской Федерацией оказывают непосредственное влияние на то, чтобы была обеспечена мирная жизнь и безопасность людей.

Комментируя тот факт, что в Беларуси сохранились пусковые установки после вывода ядерного вооружения, Александр Маркевич отметил, что белорусской ментальности не свойственно разрушение, а наоборот в ней есть определенная бережливость. "Сам исторический период жизни белорусского народа и становления нашей государственности свидетельствует о том, что если бы мы по-другому поступали, то мы бы не сохранили то, что у нас есть. Действительно, то, что нам досталось в наследство от Советского Союза, мы не растратили, не продали, не разграбили, а именно сохранили, - подчеркнул завкафедрой. - Здесь размещались ракетные войска стратегического назначения, была очень мощная система ПВО. Логистическая и военная инфраструктуры были нацелены на снабжение Северной группировки войск в советское время и группы советских войск в Германии".

По словам эксперта, сохранено более 50 % инфраструктуры. "Да, требуются усилия, чтобы ее в рабочее состояние привести, - отметил он. - И самое главное, что мы сохранили производственный потенциал. Тот же МЗКТ, который производил еще с советских времен шасси для различного военного назначения".

Александр Маркевич:

"В выступлении главы государства прозвучало, что в "Орешнике" реализованы белорусские технологии. Это шасси, целый ряд технологий в электронике, которая используется для ракетных систем вооружения. И это тоже служило немаловажным фактором для того, чтобы президент Российской Федерации дал добро на размещение "Орешника" в Республике Беларусь. Поэтому мы все сохраняем, мы готовы его совершенствовать. И это будет очень весомым фактором для сдерживания агрессивных планов в отношении Республики Беларусь".