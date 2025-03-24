Разрушены здания, жителей эвакуируют. Мьянму и Таиланд сотрясло мощное землетрясение

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Мощное землетрясение, эпицентр которого находился в Мьянме, привело к обрушению зданий, в Таиланде эвакуируют людей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

В Бангкоке в связи с землетрясением объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов, "которые сильно дрожат и качаются". Одна из строящихся высоток в таиландской столице обрушилась, под завалами оказались более 40 рабочих. По словам очевидцев, столб пыли от падения здания был виден за несколько километров. Отмечается, что толчки достигают такой силы, что вода из бассейнов в высотных зданиях выплескивается наружу.

По данным издания газета Nation, из-за сильной тряски в Бангкоке остановилось метро, пассажиров эвакуируют. Свою работу приостановил также аэропорт Таиланда. Метеорологический департамент Таиланда после мощного землетрясения в Мьянме предупредил о риске афтершоков в ближайшее время.

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават прервала рабочее мероприятие в провинции Пхукет, чтобы провести экстренное совещание в связи с землетрясением в Мьянме, подземные толчки после которого вызвали разрушения в Бангкоке. Позднее правительство Таиланда объявило режим ЧП в столице.

В соседней Мьянме очевидцы публикуют фото и видео последствий разрушительного землетрясения. Местные жители сообщают, что в Мандалае обрушились десятки зданий.

По данным портала Myanmar Now, исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, также был частично разрушен. В результате мощного землетрясения обрушился пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе страны. Отмечается, что масштаб ущерба еще предстоит оценить, информация о пострадавших также пока уточняется.