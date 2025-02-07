Река в Аргентине окрасилась в кроваво-красный цвет. Местные жители видят такое впервые

Река на окраине Буэнос-Айреса стала ярко-красной. Причину пока не сообщают, однако известно, что на ее берегах расположены в том числе заводы по сжиганию опасных отходов.

Власти взяли пробы из реки - в них обнаружили анилин, который используют в производстве красителей, лекарственных препаратов и полимеров. Кроваво-красный след от токсичных материалов растянулся на десятки километров.