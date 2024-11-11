Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?

Неконтролируемый лесной пожар в окрестностях Лос-Анджелеса нанес ущерб уже около 60 миллиардов долларов: он может стать самым дорогостоящим в истории Штатов.

Известно о 5 погибших, количество пострадавших не уточняется. Пожар охватил более 10 тысяч гектаров и уничтожил тысячу построек, более миллиона человек остались без света. Калифорнии не хватает пожарных расчетов и персонала для борьбы с угрозой.

Мощные пожары охватили Калифорнию

Нет, это не кадры из какого-нибудь постапокалиптичного фильма. Это Лос-Анджелес сегодня утром. Город, как и весь штат Калифорния, погружается в огненную бездну. Уже больше тысячи зданий, в том числе в самом роскошном районе, превратились в пепелище. Сгорели особняки Леонардо Ди Каприо, Тома Хенкса, Энтони Хопкинса, Джеймса Вудса, Пэрис Хилтон. Актер и кинорежиссер Стив Гуттенберг помогает спасателям эвакуировать население.

Стив Гуттенберг, актер (США):

"Ситуация действительно очень плохая. Пожары перекинулись на дороги, и люди начинают паниковать. А это плохо. Утром - темное небо. Вокруг словно апокалипсис. И вдруг просто ужасный ветер, такого ветра я никогда не видел. Ничего не видно, повсюду огонь".

Площадь пожара превышает уже десять гектаров. Кроме того, известно о пяти жертвах. Десятки пострадали. Также стало известно, что без света остались почти полмиллиона жителей Южной Калифорнии, а в зоне эвакуации находятся более 100 тысяч человек.

Виктор Гордо, мэр г. Пасадена (США):

"Мы пережили ужасную трагедию здесь, в нашем сообществе. У нас пять смертей. И еще около 100 тысяч человек получили предупреждение об эвакуации, поскольку они находятся в опасной зоне".

Справиться с огнем не удается - в дефиците оборудование, часть которого, как оказалось, была отправлена на Украину. На этот факт обратил внимание сын Трампа Дональд-младший. А еще не хватает спасателей и даже воды. И на этом фоне президент США Джо Байден объявил о передаче Киеву пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Телеведущий Чарли Кирк не смог сдержать эмоций.

Чарли Кирк, телеведущий (США):

"Срочные новости! Прямо сейчас, пока мы в эфире, Байден объявил о передаче Украине пакета военной помощи в размере 500 миллионов долларов. 500 миллионов! Знаете, кому могли бы пригодиться 500 млн долларов? Люди из Южной Калифорнии могли бы найти хорошее применение 500 млн долларов. Но Джо Байден ненавидит граждан этой страны, и так было всегда".

В некомпетентности Джо Байдена уже обвинил новоизбранный президент Дональд Трамп. Он отметил, что пожары в Лос-Анджелесе могут оказаться, в долларовом эквиваленте, самыми страшными в истории страны. Также выяснилось, что многочисленные гидранты в зоне возгорания слишком быстро опустели. Пожарные тушат огонь подручными средствами.