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Рыбак погиб в Кричевском районе
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В 2008 году в результате взрыва на концерте в честь Дня Независимости пострадали порядка 50 человек
Льготные кредиты под 5 % годовых на 20 лет - 2008-й стал началом решения квартирного вопроса
По итогам года экспорт туруслуг в Беларуси ожидается на уровне 270 млн долларов
Шпаковский: Политика Саакашвили в 2008-м стала спусковым крючком для развязывания войны
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По отмашке из Вашингтона. Армения в любой момент может покинуть ОДКБ
В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Есть пострадавшие
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
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