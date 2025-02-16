Самолет с российскими туристами не может вылететь из Познани

Борт выполнял рейс из Египта в Калининград, но из-за снегопада экстренно сел в Познани. Теперь поляки не дают дозаправку и отказываются выпускать самолет.

236 пассажиров уже больше 10 часов сидят без еды и воды. Среди них есть беременные женщины и дети. Туалеты закрыты, люди жалуются на ухудшение самочувствия.