Семейный скандал: мужчина вылил горячий кофе на голову сожительнице и угрожал расправой

Вылил горячий кофе на голову сожительнице и угрожал расправой. Подробности семейного скандала, который едва не закончился трагедией, рассказали в милиции.

На линию 102 поступило сообщение от 38-летней минчанки, которой сожитель угрожал расправой. Милиционеры выехали на место происшествия и задержали 30-летнего мужчину. Он, к слову, работает барменом в столичном кафе.

Позже жертва абьюза рассказала подробности случившегося. По словам женщины, все началось с того, что сожитель вернулся домой пьяным и начал выяснять отношения.

