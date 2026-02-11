3.72 BYN
Семейный скандал: мужчина вылил горячий кофе на голову сожительнице и угрожал расправой
Вылил горячий кофе на голову сожительнице и угрожал расправой. Подробности семейного скандала, который едва не закончился трагедией, рассказали в милиции.
На линию 102 поступило сообщение от 38-летней минчанки, которой сожитель угрожал расправой. Милиционеры выехали на место происшествия и задержали 30-летнего мужчину. Он, к слову, работает барменом в столичном кафе.
Позже жертва абьюза рассказала подробности случившегося. По словам женщины, все началось с того, что сожитель вернулся домой пьяным и начал выяснять отношения.
"Вскоре слова сменились насилием. Мужчина вылил на голову женщине горячий кофе и начал хватать за горло, произнося вслух угрозы. Минчанка испугалась, спряталась в ванной и позвонила в милицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством", - рассказала старший инспектор ГИОС Советского РУВД г. Минска Анастасия Ковалевская.