Серия терактов произошла на юго-западе Колумбии - 8 человек погибли

Серия из 18 терактов произошла в течение нескольких часов на юго-западе Колумбии. В разных регионах страны были подорваны автомобили. Преступники также атаковали гранатами прибывших на места происшествий правоохранителей.

По предварительным данным, погибли 8 человек, еще более 10 пострадали. В числе жертв - сотрудники полиции и мирные граждане.