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Серия терактов произошла на юго-западе Колумбии - 8 человек погибли
Серия из 18 терактов произошла в течение нескольких часов на юго-западе Колумбии. В разных регионах страны были подорваны автомобили. Преступники также атаковали гранатами прибывших на места происшествий правоохранителей.
По предварительным данным, погибли 8 человек, еще более 10 пострадали. В числе жертв - сотрудники полиции и мирные граждане.
По информации СМИ, серия атак связана с 3-й годовщиной ликвидации боевика, который был убит 3 года назад в ходе армейской операции.