Школьник попытался заработать на любителях пикантных услуг

16-летний школьник из Гомеля стал фигурантом уголовного дела за попытку заработать на любителях пикантных услуг. По данным следствия, еще летом подросток изучил различные схемы обмана. На практике же решил отработать следующую аферу: выманивать деньги у мужчин, которых привлекают женщины легкого поведения.

Подросток купил в интернете доступ к аккаунту в мессенджере, поставил на аватарку фотографию незнакомки из социальной сети и подписался на Telegram-каналы для знакомств. Пользователи сомнительного контента лайкали красивую картинку, предлагали встречи, спрашивали расценки. Старшеклассник сбрасывал им ссылку на бота-посредника и личный анкетный код. Мужчинам открывался вход на страницу "доступной дамы" с кнопкой "оплатить". Виртуальные учителя убедили юношу: сначала вырученные деньги поступят на карту дропа, а затем 70 % от суммы на его криптокошелек. За время летних каникул школьник заскамил не менее двух человек, однако обещанные кураторами деньги не получил. Но стал фигурантом уголовного дела.