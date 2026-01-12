3.70 BYN
Школьницы в Минске отдали мошенникам 50 тыс. рублей, чтобы "спасти родителей"
Угрожали арестом родителей и в итоге "развели" на 50 тыс. белорусских рублей: на удочку мошенников попались две школьницы. Девочки решили встретиться со знакомыми по переписке и прислали геолокацию места встречи.
С ними тут же связались неизвестные и сообщили, что данные подростков в руках мошенников, а чтобы родителей не посадили в тюрьму, нужно заплатить.
Одна из потерпевших собрала все родительские сбережения, забрала деньги у второй девочки, сложила около 50 тыс. рублей в рюкзак и отдала незнакомцу.
Андрей Арловский, замначальника УУР ГУВД г. Минска:
"Оперативники задержали курьера - 29-летнего жителя соседней страны. Он приехал в Минск и выполнял задания куратора, которые поступали в мессенджере. Наличные он передал посреднику и направился на вокзал, где был задержан сотрудниками милиции. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество".
В МВД советуют родителям интересоваться кругом общения детей, в том числе виртуальным и призывают рассказывать детям об опасностях, которые могут подстерегать в интернете или на улице.