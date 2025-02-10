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Шри-Ланка осталась без света из-за обезьяны

Как сообщает The Economic Times, животное пробралось на подстанцию и повредило трансформатор, в результате чего произошел масштабный сбой. Полностью восстановить электроснабжение острова до сих пор не удалось.

А может это не несчастный случай, а спланированная диверсия? Ведь в одном фильме сородичи этой диверсантки уже пробовали захватить мир.

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