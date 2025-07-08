Сирию охватили лесные пожары

В Сирии бушуют лесные пожары. Огнем охвачено более 10 тыс. гектаров, и площадь продолжает увеличиваться из-за жары.

Серьезный ущерб нанесен лесам и фруктовым садам. О жертвах и пострадавших не сообщается. В тушении помогают военные, присоединились и спасатели из Турции.