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Сирию охватили лесные пожары
Автор:Редакция news.by
В Сирии бушуют лесные пожары. Огнем охвачено более 10 тыс. гектаров, и площадь продолжает увеличиваться из-за жары.
Серьезный ущерб нанесен лесам и фруктовым садам. О жертвах и пострадавших не сообщается. В тушении помогают военные, присоединились и спасатели из Турции.
Дамаск обратился за международной поддержкой. Министр по чрезвычайным ситуациям Сирии назвал происходящее "экологической катастрофой". С апреля в Сирии произошло свыше 3 тыс. возгораний из-за засухи.