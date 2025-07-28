СК проводит проверку по факту гибели двоих мужчин под Речицей от удара током

Следствие проводит проверку по факту гибели двоих мужчин от электротравмы на трассе под Речицей. Их коллега сейчас под наблюдением врачей. Трагедия произошла накануне, когда погибшие мужчины возрастом 43 года и 25 лет перевешивали сейсмический кабель через дорогу М-10.