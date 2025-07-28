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СК проводит проверку по факту гибели двоих мужчин под Речицей от удара током
Следствие проводит проверку по факту гибели двоих мужчин от электротравмы на трассе под Речицей. Их коллега сейчас под наблюдением врачей. Трагедия произошла накануне, когда погибшие мужчины возрастом 43 года и 25 лет перевешивали сейсмический кабель через дорогу М-10.
Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
"Во время работ они задели металлическим оборудованием линию электропередачи. В результате двое мужчин погибли на месте, еще один госпитализирован. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гомельской области и Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования".
Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, из-за которых произошла трагедия.