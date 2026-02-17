Смотреть онлайнПрограмма ТВ
СК РФ возбудил уголовное дело после обрушения здания военной полиции в Ленинградской области

Стали известны новые подробности об обрушении здания военной полиции в Ленинградской области. Как сообщает Следственный комитет России, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

В Ленинградской области России произошел взрыв в здании военной полиции

На месте работают военные следователи и криминалисты. Также СК сообщает, что предварительно имеются пострадавшие. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

