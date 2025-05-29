СК установил более 1 тыс. пользователей экстремистской платформы

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7325dc22-f42f-4cf0-abe1-0fe73c1cd560/conversions/3c0a2f89-1743-4ef9-a0d8-3b4727bef764-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7325dc22-f42f-4cf0-abe1-0fe73c1cd560/conversions/3c0a2f89-1743-4ef9-a0d8-3b4727bef764-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7325dc22-f42f-4cf0-abe1-0fe73c1cd560/conversions/3c0a2f89-1743-4ef9-a0d8-3b4727bef764-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7325dc22-f42f-4cf0-abe1-0fe73c1cd560/conversions/3c0a2f89-1743-4ef9-a0d8-3b4727bef764-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Следователи установили более 1 тыс. пользователей экстремистской платформы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении участников и руководителя экстремистского формирования Павла Либера, объединенных интерактивной платформой "Новая Беларусь".

Противоправную деятельность участников формирования, в том числе активных пользователей, находящихся на территории Беларуси, пресекли правоохранительные органы.

Следователи располагают информацией о структуре экстремистского формирования, его участниках, руководителях, целях и мотивах функционирования. Имеется достоверная информация в отношении более чем 1 тыс. пользователей, прошедших регистрацию в приложении "Новая Беларусь" и включенных в ее состав иных сервисов.

В рамках расследования уголовного дела участникам экстремистского формирования, в зависимости от степени участия в совершении преступления, предъявлены обвинения. Отдельные участники заключены под стражу.