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СК установил более 1 тыс. пользователей экстремистской платформы
Следователи установили более 1 тыс. пользователей экстремистской платформы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.
Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении участников и руководителя экстремистского формирования Павла Либера, объединенных интерактивной платформой "Новая Беларусь".
Противоправную деятельность участников формирования, в том числе активных пользователей, находящихся на территории Беларуси, пресекли правоохранительные органы.
Следователи располагают информацией о структуре экстремистского формирования, его участниках, руководителях, целях и мотивах функционирования. Имеется достоверная информация в отношении более чем 1 тыс. пользователей, прошедших регистрацию в приложении "Новая Беларусь" и включенных в ее состав иных сервисов.
В рамках расследования уголовного дела участникам экстремистского формирования, в зависимости от степени участия в совершении преступления, предъявлены обвинения. Отдельные участники заключены под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.