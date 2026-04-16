СК возбудил уголовное дело после крушения мотодельтаплана в Минском районе

Напомним, трагедия произошла накануне вблизи деревни Озерцо. За штурвалом находился 45-летний мужчина, на борту - 26-летняя пассажирка. По предварительной информации, пилот не справился с управлением, он и девушка скончались от полученных травм. Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты мотодельтаплана, оборудование, личные вещи погибших, а также документация, которая касается деятельности организации, что предоставила данный вид услуг. СК подчеркивает, все обстоятельства будут установлены в ходе расследования уголовного дела и доведены до общественности после разбирательства.