Схему системной деловой коррупции пресекли правоохранители Витебской области

Деньги за контракты - и целая схема. Сотрудники БЭП Витебской области пресекли схему системной деловой коррупции. В центре событий 50-летний заместитель директора одного из крупных предприятий. По данным милиции, он получил 20 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы. За эти деньги фигурант обеспечивал выбор нужного поставщика и своевременные расчеты по договорам, но этим все не ограничилось.