Схему системной деловой коррупции пресекли правоохранители Витебской области
Деньги за контракты - и целая схема. Сотрудники БЭП Витебской области пресекли схему системной деловой коррупции. В центре событий 50-летний заместитель директора одного из крупных предприятий. По данным милиции, он получил 20 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы. За эти деньги фигурант обеспечивал выбор нужного поставщика и своевременные расчеты по договорам, но этим все не ограничилось.
Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома:
"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты дачи взяток этим же фигурантом троим должностным лицам перерабатывающих предприятий Минска, Витебской и Брестской областей на сумму около 30 тыс. рублей. Следователями возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы".
Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.