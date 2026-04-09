Схему системной деловой коррупции пресекли правоохранители Витебской области

Деньги за контракты - и целая схема. Сотрудники БЭП Витебской области пресекли схему системной деловой коррупции. В центре событий 50-летний заместитель директора одного из крупных предприятий. По данным милиции, он получил 20 тыс. рублей от представителя коммерческой фирмы. За эти деньги фигурант обеспечивал выбор нужного поставщика и своевременные расчеты по договорам, но этим все не ограничилось.

Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома:

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты дачи взяток этим же фигурантом троим должностным лицам перерабатывающих предприятий Минска, Витебской и Брестской областей на сумму около 30 тыс. рублей. Следователями возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы".

Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

