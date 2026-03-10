Следователи установили обстоятельства покушения на убийство 17-летней девушки и ее матери

Следователи установили обстоятельства покушения на убийство двух человек. По данным следствия, инцидент случился в августе прошлого года, 22-летний житель Витебска пробрался в квартиру, где жила его 17-летняя знакомая вместе со своей матерью. Дебошир стал избивать женщин, угрожая расправой.

По информации СК, фигурант был под действием психотропов, ножом ударил по шее 41-летнюю женщину. Она сумела вырвать у нападавшего нож, выбежать из квартиры и вызвать правоохранителей.

Но агрессор не остановился, девушке он порезал губы и насильно засыпал в рот и в нос дурман, угрожая убить ее передозировкой. Ослабевшую жертву он попытался выбросить из окна. Уже на улице она бросилась бежать, но злоумышленник ее догнал и продолжил наносить удары ножом.